Звезда комедии «Семья года» внезапно умер за месяц до 15-летия

Ранее Life.ru сообщал о смерти народной артистки России Натальи Теняковой. Она скончалась в 80 лет. Зрителям она запомнилась благодаря роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». В фильмографии актрисы значатся также такие известные картины, как «Отцы и дети», «Гроза над Белой» и другие.