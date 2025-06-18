Звезда комедии «Семья года» внезапно умер за месяц до 15-летия

Режиссёр фильма Айнур Аскаров подчеркнул в своём телеграм-канале, что именно Габриэль стал настоящей находкой для съёмочной группы, так как он привнёс особую энергию в картину. Родившись в Уфе, мальчик увлекался актёрской деятельностью, посещал местные студии, а позднее переехал в Москву, где поступил в театральную школу «Ирбис».
Фильм «Семья года», премьера которого состоялась осенью 2021 года, создавался в различных регионах Башкортостана. Именно благодаря этому проекту имя Габриэля стало известно широкой аудитории зрителей.
Ранее Life.ru сообщал о смерти народной артистки России Натальи Теняковой. Она скончалась в 80 лет. Зрителям она запомнилась благодаря роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». В фильмографии актрисы значатся также такие известные картины, как «Отцы и дети», «Гроза над Белой» и другие.