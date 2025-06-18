Захарова рассказала, почему «не стесняется говорить, что думает, от слова “совсем”

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова не стесняется говорить то, что думает, поскольку «должна быть настойчивой» и говорить с чувством в своих словах. Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на полях Петербургского международного экономического форума.
Санчес констатировал: «Вы не стесняетесь говорить то, что думаете, от слова “совсем”. В ответ на это Захарова коротко ответила: “Это верно”, а затем объяснила это своей должностью.
— Зачем мне стесняться? Мне выпала честь представлять главу дипломатии России, этой великой страны (…) Я должна быть настойчивой. Конечно, то, что я говорю, должно быть соответствующим, но в моих словах должно быть чувство, — отметила Захарова.
Разговор проходил на английском языке и завершился тем, что официальный представитель МИД РФ с улыбкой на лице пообещала журналисту передать главе министерства Сергею Лаврову, что «пришла его очередь» для интервью. Кадры общения Захаровой и Санчеса приводит RT.
Вечером того же дня обратилась к иностранным агентам, пожелав им обрести родину и понять, что для них значит это понятие. Негативные высказывания иноагентов с критикой России она прокомментировала фразой «и нашим, и вашим за три рубля спляшем».