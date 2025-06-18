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Прокуратура закрыла незаконный уфимский контактный зоопарк

В Уфе прокуроры закрыли контактный зоопарк.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфы закрыли контактный зоопарк. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорные органы выявили, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность без необходимой лицензии и ветеринарных документов на животных. Владельца зоопарка привлекли к административной ответственности по статьям «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Суд назначил предпринимателю штраф в размере десять тысяч рублей.

— После прокурорской проверки деятельность зоопарка прекращена, — заявили в прокуратуре.

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