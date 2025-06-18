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В Молдове последний жаркий день перед дождями и резким похолоданием: Уже скоро пекло в +30 градусов сменится дождями и прохладой до +20 градусов

Синоптики рассказали о том, какую погоду ждать в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Четверг, 19 июня, в Молдове станет по-настоящему жарким днём — температура воздуха поднимется до +30 °C и выше, но уже с 20 июня в страну придёт резкое похолодание: дневные значения снизятся до +20 °C, ночи станут прохладнее, а небо затянут тучи.

Метеорологи прогнозируют дожди и пасмурную погоду в течение нескольких дней. нынешняя жара — последний шанс насладиться по-настоящему летним солнцем, прежде чем наступит прохладный и сырой атмосферный перелом.

Впрочем, какой будет погода в ближайшие дни, смотрите сами.

Погода на ближайшие дни.