В Молдове последний жаркий день перед дождями и резким похолоданием: Уже скоро пекло в +30 градусов сменится дождями и прохладой до +20 градусов

Четверг, 19 июня, в Молдове станет по-настоящему жарким днём — температура воздуха поднимется до +30 °C и выше, но уже с 20 июня в страну придёт резкое похолодание: дневные значения снизятся до +20 °C, ночи станут прохладнее, а небо затянут тучи.