На ПМЭФ-2025 Самарская область подписала соглашения в беспилотной отрасли

В первый день ПМЭФ-2025 Самарская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве — в сферах разработки, производства и эксплуатации БАС, развития потребительского рынка региона. По словам главы региона, в дни работы на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций около 260 млрд рублей.