На ПМЭФ-2025 Самарская область подписала соглашения в беспилотной отрасли

В среду, 18 июня, с первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом. Возглавляет делегацию региона губернатор Вячеслав Федорищев.
«Делегация Самарской области приступила к работе на форуме с насыщенной деловой программой. Планируется подписание значительного числа инвестиционных соглашений, подготовка которых велась в течение года», — рассказал руководитель области.
На региональном стенде гости форума могут ознакомиться с передовыми достижениями Самарской область в сфере беспилотных авиационных систем, новинками АВТОВАЗа, достижениями в создании малых космических аппаратов.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел серию деловых переговоров. Состоялись встречи с президентом международной светотехнической корпорации, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РФ, с основателем Фонда развития кибербезопасности. Также глава региона принял участие в панельной сессии о роли и месте зарубежных компаний на российском рынке.
В первый день ПМЭФ-2025 Самарская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве — в сферах разработки, производства и эксплуатации БАС, развития потребительского рынка региона. По словам главы региона, в дни работы на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций около 260 млрд рублей.