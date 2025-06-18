В Сети показали кадры удара иранской ракеты по центру биооружия в Израиле

Камера уличного наблюдения в израильском городе Реховот запечатлела момент, когда иранская ракета попала в научно-исследовательский институт Вейцмана, который занимается военными разработками для израильской армии. Кадры распространились в социальных сетях.
Институт Вейцмана, среди прочего, проводит для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исследования в области химического и бактериологического оружия.
В результате удара ракеты здание НИИ получило серьезные повреждения, а в лабораториях начался пожар. Соседние здания кампуса, где институт также занимается образовательной деятельностью, пострадали незначительно. Кадры публикует Telegram-канал «Военное обозрение».
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.
В тот же день правительство Ирана сообщило, что в результате атак со стороны иранских войск пострадали свыше 800 граждан. Также власти доложили об эвакуации около 3,8 тысячи человек из жилых домов в результате обстрелов. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что по территории страны выпустили 400 баллистических ракет, были зафиксированы 40 мест их падения.
По данным Корпуса стражей иранской революции, иранские войска смогли сломить израильские системы противовоздушной обороны и получить контроль над небом страны.