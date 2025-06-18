АвтоВАЗ планирует представить минивэн на ПМЭФ в 2026 году

Как отметил глава АвтоВАЗа, семейный минивэн, называемый «Би-ван», сможет обрести новое имя и быть представлен через год на ПМЭФ-2026. Соколов подчеркнул, что подобного транспорта пока не было в массовой линейке компании. При этом его серийное производство может начаться уже в 2027 году, после презентации.