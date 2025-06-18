АвтоВАЗ планирует представить минивэн на ПМЭФ в 2026 году

Российская компания АвтоВАЗ рассчитывает представить свой минивэн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в 2026 году. Об этом заявил глава предприятия Максим Соколов в эфире телеканала «Россия-1».
Как отметил глава АвтоВАЗа, семейный минивэн, называемый «Би-ван», сможет обрести новое имя и быть представлен через год на ПМЭФ-2026. Соколов подчеркнул, что подобного транспорта пока не было в массовой линейке компании. При этом его серийное производство может начаться уже в 2027 году, после презентации.
Ранее KP.RU сообщал, что на полях ПМЭФ-2025 компания АвтоВАЗ презентовала свой первый кроссовер Lada Azimut, созданный на платформе Vesta. Серийный выпуск машины планируется начать в 2026 году.