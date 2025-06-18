Air Arabia отменила регулярные рейсы из России

Ранее Air Arabia уже продлевала приостановку рейсов в Россию до 16 июня 2025 года из-за закрытия воздушного пространства на фоне осложнения ситуации в регионе. Авиакомпания обслуживала несколько российских городов и ранее неоднократно временно отменяла полеты по различным причинам, что влияло на планы сотен пассажиров. Ожидалось, что перевозчик возобновит рейсы после 16 июня, однако ограничения были продлены.