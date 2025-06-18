Автоподпись, трое учёных и разборы смешных видео: Как в сенате США пытаются оценить состояние умственного здоровья Байдена

Сонному Джо Байдену всё никак не оставят в покоя. В сенате США начались слушания на тему его умственных способностей, и подошли к делу основательно. Привлекли учёных, которые с умными лицами разбирают многочисленные видеоролики с падениями Байдена, его пожиманием руки воздуху и потерянными походками в никуда.
«Проект по надзору обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях», — заявил один из учёных-экспертов Теодор Уолд, уточнив, что первую автоподпись за Байдена поставили уже на пятый день его президентства.
Само заседание назвали пафосно: «Не подходит на должность: как покрывательство Байдена поставило Америку под угрозу и подорвало конституцию». В качестве примеров разбираются многочисленные видео конфузов экс-президента, подобные автоподписи инциденты и даже книга, написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном со слов бывших чиновников администрации Байдена.
Ранее KP.RU сообщил, что американская пресса ещё с 2022 года собирала ляпы и казусы, случавшиеся с Байденом во время публичных выступлений, которые явно указывали на его нездоровье.