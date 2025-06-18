Автоподпись, трое учёных и разборы смешных видео: Как в сенате США пытаются оценить состояние умственного здоровья Байдена

Сонному Джо Байдену всё никак не оставят в покоя. В сенате США начались слушания на тему его умственных способностей, и подошли к делу основательно. Привлекли учёных, которые с умными лицами разбирают многочисленные видеоролики с падениями Байдена, его пожиманием руки воздуху и потерянными походками в никуда.