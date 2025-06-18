В Латвии закрыли вопрос о приезде Пугачевой на фестиваль в Юрмалу

«Пугачева, конечно, будет — приедет после 24 июня в Юрмалу», — передает слова Вайкулке балтийское агентство argumenti.ru. Этим заявлением она опровергла слухи об отмене визита певицы. Приезд артистки связан с запланированными концертами ее мужа Максима Галкина* (признан в России иноагентом) в Латвии, что делает их визит коммерчески обоснованным.