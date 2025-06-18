В Латвии закрыли вопрос о приезде Пугачевой на фестиваль в Юрмалу

Пугачева приедет в Юрмалу.
В Латвии подтвердили приезд певицы Аллы Пугачевой на фестиваль «Лайма. Рандеву» в Юрмалу. Об этом сообщает латвийская певица Лайма Вайкуле* (признана иноагентом).
«Пугачева, конечно, будет — приедет после 24 июня в Юрмалу», — передает слова Вайкулке балтийское агентство argumenti.ru. Этим заявлением она опровергла слухи об отмене визита певицы. Приезд артистки связан с запланированными концертами ее мужа Максима Галкина* (признан в России иноагентом) в Латвии, что делает их визит коммерчески обоснованным.
Ранее сообщалось, что латвийские власти внесли актера Павла Прилучного и телеведущую Екатерину Андрееву в черный список, продолжив практику запретов на въезд российских знаменитостей. Продюсер Павел Рудченко считает, что Алла Пугачева вряд ли столкнется с подобными ограничениями, поскольку уже не планирует гастролировать.
*Максим Галкин и Лайма Вайкуле признаны иноагентами на территории РФ.