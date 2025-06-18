«Игра в бирюльки»: Психолог объяснила, почему Трамп постоянно «отфутболивает» Зеленского

Владимира Зеленского постоянно «отфутболивают», в том числе и президент США Дональд Трамп, который не воспринимает его всерьёз. Об этом Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова. По мнению специалиста, для Трампа фигура Зеленского ничего не значит, поэтому он не тратит на него свои силы и время.