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Назван основной симптом нового штамма COVID-19 «Нимбус»

В мире начал распространяться новый штамм COVID-19 «Нимбус».

В мире начал распространяться новый штамм COVID-19 «Нимбус». Одним из основных его симптомов является острая боль в горле, которую можно сравнить с лезвием бритвы во рту. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что в Великобритании, Индии и США и еще в ряде стран зафиксированы рост заражений и новая волна госпитализаций у туристов.

Слабость, повышенная температура и озноб у пациентов сопровождают боль в горле.

Также отмечается, что в ВОЗ пока не нашли оснований считать, что заболеваемость этим штаммом будет протекать тяжелее, чем другими.

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