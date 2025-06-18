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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе «Элисиа — Зимовники».

Источник: Комсомольская правда

В Ремонтненском районе разбились два автомобиля. Трагедия произошла 18 июня на трассе «Элиста — Зимовники». Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

На место аварии выехал и.о. прокурора района Евгений Полищук. Сейчас прокуратура начала тщательную проверку обстоятельств происшествия.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

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