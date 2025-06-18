Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня

Туристам, которые купили билеты на рейс этой авиакомпании в составе туристического пакета, в связи с отменой регулярной рейсов необходимо обратиться по месту покупки авиабилета. Те же кто приобритал билеты самостоятельно на сайте авиакомпании могут отменить перелет с сохранением кредитного ваучера для покупки нового билета, оформить полный возврат средств или перенести даты рейса.