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Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Телеграм-канале, что авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Телеграм-канале, что авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке.

При этом перевозчик продолжит выполнять вывозные рейсы. По данным Росавиации, сегодня авиакомпания доставила в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров тремя рейсами, а в четверг 19 июня запланированы пять рейсов, на которых на родину вернутся почти 800 пассажиров.

Туристам, которые купили билеты на рейс этой авиакомпании в составе туристического пакета, в связи с отменой регулярной рейсов необходимо обратиться по месту покупки авиабилета. Те же кто приобритал билеты самостоятельно на сайте авиакомпании могут отменить перелет с сохранением кредитного ваучера для покупки нового билета, оформить полный возврат средств или перенести даты рейса.