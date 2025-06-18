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«Нетаньяху превзошел Гитлера»: Эрдоган осудил действия Израиля на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера».

По мнению турецкого лидера, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава.

— Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость — он уже превзошел Гитлера, — приводят слова Эрдогана в материале.

Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.

Трамп 17 июня на своей странице в соцсети Truth Social потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью».

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