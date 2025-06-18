В Волгодонске неизвестный поджег автомобиль местной жительницы

Пострадавшая обратилась в полицию. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Однако поджигатель скрылся в неизвестном направлении. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность поджигателя. Особое внимание уделяется поиску записей с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент поджога.