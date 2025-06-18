В Волгодонске неизвестный поджег автомобиль местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел в 17 июня, когда хозяйка машины обнаружила свой транспорт объятым пламенем.
Пострадавшая обратилась в полицию. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Однако поджигатель скрылся в неизвестном направлении. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность поджигателя. Особое внимание уделяется поиску записей с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент поджога.
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