Подтвердился рекордно древний возраст следов человека, найденных на юге США

В частности, многие антропологи посчитали оценки возраста этих следов ошибочными, так как у ученых не было точных сведений о том, как формировались отложения гипса и других осадочных пород в окрестностях древнего озера Отеро, на берегах которого были оставлены эти следы в конце ледниковой эпохи. Для ответа на эти претензии антропологи провели масштабные повторные раскопки в данном гипсовом карьере, в ходе которых ученые собрали два десятка образцов пород, сформировавшихся в разных частях озера в разные эпохи.