Подтвердился рекордно древний возраст следов человека, найденных на юге США

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Антропологи и геохимики доказали, что потенциально древнейшие в США следы человека, обнаруженные в штате Нью-Мексико в 2021 году, действительно были оставлены на берегу исчезнувшего древнего озера 20,7−22,4 тыс. лет назад, за несколько тысяч лет до предполагаемого проникновения предков индейцев на территорию Нового Света. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (UA).
«Я не сомневался и в наших начальных датировках — они изначально обладали высоким уровнем точности. Сейчас у нас есть большое число прямых замеров, которые подтверждают рекордный возраст этих отпечатков. Теперь скептикам будет крайне сложно объяснить все полученные нами датировки каким-то уникальным случайным стечением обстоятельств», — заявил профессор UA Вэнс Холлидэй, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Антропологи еще в 2021 году заявили об обнаружении на территории одного из месторождений гипса в штате Нью-Мексико рекордно древних следов человека, чей возраст предположительно составляет 21−23 тыс. лет. Это почти на 10 тыс. лет больше возраста самых древних артефактов так называемой кловисовской культуры, к которой относились первые жители Нового Света, из-за чего открытие этих следов породило массу споров среди ученых.
В частности, многие антропологи посчитали оценки возраста этих следов ошибочными, так как у ученых не было точных сведений о том, как формировались отложения гипса и других осадочных пород в окрестностях древнего озера Отеро, на берегах которого были оставлены эти следы в конце ледниковой эпохи. Для ответа на эти претензии антропологи провели масштабные повторные раскопки в данном гипсовом карьере, в ходе которых ученые собрали два десятка образцов пород, сформировавшихся в разных частях озера в разные эпохи.
В дополнение к этому, исследователи собрали образцы семян и пыльцы травянистых растений-руппий, и отправили их на радиоуглеродный анализ в две независимых лаборатории, ранее не принимавших участия в исследовании данной находки. Проведенные ими замеры показали, что все отложения на дне озера Отеро сформировались в ледниковую эру, 17−23,6 тыс. лет назад, причем возраст прослоек со следами почти на 100% совпал с оценками антропологов — 20,7−22,4 тыс. лет.
Последующие раскопки у берегов озера Отеро, как надеются ученые, помогут им найти орудия труда или другие вещественные следы пребывания человека в данном регионе Нового Света. Их обнаружение позволит окончательно убедить скептиков в том, что люди проникли в Северную Америку задолго до того, как северная полярная шапка начала отступать и ледниковая эра завершилась, подытожили антропологи.