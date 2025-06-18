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КСИР сообщил об ударах по штабам военной разведки и авиабазам Израиля

Иранские военные уточнили, что это одиннадцатая волна ответных мер на израильские удары по территории Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении Ираном ударов по объектам, где, предположительно, располагались израильские военно-воздушные базы и места дислокации разведок.

В сообщении КСИР подчеркивается, что ракетные удары носят затяжной и результативный характер. Накануне атакам подверглись пункты дислокации «Моссада», структуры военной разведки, а также авиабазы, расположенные на всей площади оккупированных территорий.

Иранские военные уточнили, что это одиннадцатая волна ответных мер на израильские удары по территории Ирана.

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию против Ирана, в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам, связанным с иранской ядерной программой.

Власти Тель-Авива утверждают, что цель данной операции заключается в предотвращении угрозы существованию израильского государства.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Израиле организовало эвакуацию маломобильных россиян.

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