КСИР сообщил об ударах по штабам военной разведки и авиабазам Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении Ираном ударов по объектам, где, предположительно, располагались израильские военно-воздушные базы и места дислокации разведок.
В сообщении КСИР подчеркивается, что ракетные удары носят затяжной и результативный характер. Накануне атакам подверглись пункты дислокации «Моссада», структуры военной разведки, а также авиабазы, расположенные на всей площади оккупированных территорий.
Иранские военные уточнили, что это одиннадцатая волна ответных мер на израильские удары по территории Ирана.
Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию против Ирана, в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам, связанным с иранской ядерной программой.
Власти Тель-Авива утверждают, что цель данной операции заключается в предотвращении угрозы существованию израильского государства.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Израиле организовало эвакуацию маломобильных россиян.