Журналисты отметили, что «CD Land» владеет правами на Ждуна на территории России, Белоруссии и Казахстана и подает иски против тех, кто использует нелегальные образы персонажа.
— Я продала права CD Land и получаю роялти от их прибыли. У российской компании возникли некоторые проблемы с переводом денег из-за санкций, введенных против России. Но я верю, что у них все получится… Наш контакт до сих пор был положительным, — рассказала художница.
Она добавила, что не смогла посмотреть фильм, поскольку он недоступен в Нидерландах, передает Telegram-канал.
12 июня министр финансов США Скотт Бессент предостерег Конгресс от ужесточения антироссийских санкций, отметив, что администрация США изучает возможные последствия этого решения, включая непредсказуемые. Он призвал предоставить кабинету министров больше гибкости для поддержки переговоров по урегулированию конфликта на Украине.