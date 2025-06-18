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Baza: Создательница Ждуна не может получить авторские отчисления из-за санкций

Российская компания «Наше кино», которая приобрела права на Ждуна у компании «CD Land», не может перечислить его создательнице, нидерландской художнице Маргрит ван Бреворт, авторские отчисления за фильм «Ждун» из-за антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 18 июня, сообщила Baza.

Российская компания «Наше кино», которая приобрела права на Ждуна у компании «CD Land», не может перечислить его создательнице, нидерландской художнице Маргрит ван Бреворт, авторские отчисления за фильм «Ждун» из-за антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 18 июня, сообщила Baza.

Журналисты отметили, что «CD Land» владеет правами на Ждуна на территории России, Белоруссии и Казахстана и подает иски против тех, кто использует нелегальные образы персонажа.

— Я продала права CD Land и получаю роялти от их прибыли. У российской компании возникли некоторые проблемы с переводом денег из-за санкций, введенных против России. Но я верю, что у них все получится… Наш контакт до сих пор был положительным, — рассказала художница.

Она добавила, что не смогла посмотреть фильм, поскольку он недоступен в Нидерландах, передает Telegram-канал.

12 июня министр финансов США Скотт Бессент предостерег Конгресс от ужесточения антироссийских санкций, отметив, что администрация США изучает возможные последствия этого решения, включая непредсказуемые. Он призвал предоставить кабинету министров больше гибкости для поддержки переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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