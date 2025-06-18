Огурцы и помидоры — Br40 за 1 кг! МАРТ проверил цены на свежий урожай на Комаровском рынке

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли промониторило цены на плодоовощную продукцию на столичном Комаровском рынке и выявило серьезные нарушения. Какие именно, БЕЛТА рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно данным Национального статистического комитета, цены на огурцы и помидоры в мае по сравнению с апрелем снизились практически на 30%. Теперь розничные цены на огурцы колеблются от Br4,5 до Br9 за кг, а стоимость помидоров варьируется от Br5 до Br10 за кг. Вместе с тем, ситуация на рынках несколько иная.
Так, во время проверки Комаровского рынка сотрудники МАРТ установили факт продажи семьей Лой из Пинского района огурцов за Br40 за кг. Аналогичную сумму продавцы просили за килограмм помидоров. После приглашения специалистами ведомства администрации рынка цена была снижена более чем на 40%.
Среди прочих выявленных нарушений — реализация продукции без информации о дате изготовления и сроках годности, некоторые товары и вовсе оказались просроченными. Данному субъекту вынесено предписание, а рынку — рекомендация проводить надлежащий контроль. Информацию о выявленных нарушениях сотрудники МАРТ направили в Минский городской исполнительный комитет для принятия мер реагирования. -0-