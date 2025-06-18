Огурцы и помидоры — Br40 за 1 кг! МАРТ проверил цены на свежий урожай на Комаровском рынке

Согласно данным Национального статистического комитета, цены на огурцы и помидоры в мае по сравнению с апрелем снизились практически на 30%. Теперь розничные цены на огурцы колеблются от Br4,5 до Br9 за кг, а стоимость помидоров варьируется от Br5 до Br10 за кг. Вместе с тем, ситуация на рынках несколько иная.