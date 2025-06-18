Иран мог применить ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».