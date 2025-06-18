Иран мог применить ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Вооруженные силы Ирана могли использовать ракеты нового поколения во время атаки на территорию Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars, публикуя кадры полета ракеты.
«Судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», — говорится в публикации Fars.
Отметим, что на соответствующих кадрах запечатлен широкий белый след, оставленный межконтинентальной ракетой при полете.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».