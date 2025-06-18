Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран мог применить ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Вечером 18 июня Тегеран нанес серию ракетных ударов в ответ на действия Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Ирана могли использовать ракеты нового поколения во время атаки на территорию Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars, публикуя кадры полета ракеты.

«Судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», — говорится в публикации Fars.

Отметим, что на соответствующих кадрах запечатлен широкий белый след, оставленный межконтинентальной ракетой при полете.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».