Гинеколог Илюхина предупредила женщин о риске потери конечностей из-за тампонов

Чтобы снизить риски, врач рекомендовала женщинам менять тампоны каждые два-четыре часа и не оставлять их на ночь. Она также предложила чередовать тампоны с прокладками. При первых признаках СТШ следует немедленно удалить тампон и обратиться за медицинской помощью, говорится в публикации.