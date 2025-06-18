Гинеколог Илюхина предупредила женщин о риске потери конечностей из-за тампонов

Гинеколог Татьяна Илюхина предупредила о возможном возникновении синдрома токсического шока (СТШ) при неправильном использовании тампонов, которые являются популярным средством интимной гигиены среди женщин. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
— Тампоны — удобное средство гигиены, но их неправильное использование может привести к опасному для жизни состоянию — синдрому токсического шока, — предупредила эксперт.
Илюхина отметила, что к симптомам СТШ относятся высокая температура, сыпь, рвота и диарея. В более тяжелых случаях могут развиться почечная недостаточность, а также существует риск потери конечностей и летального исхода.
— 24-летняя модель Лорен Вассер из-за СТШ потеряла обе ноги. Она не чувствовала опасности, пока не оказалась в реанимации. Сейчас она активно рассказывает о рисках, связанных с тампонами, — рассказала гинеколог.
Чтобы снизить риски, врач рекомендовала женщинам менять тампоны каждые два-четыре часа и не оставлять их на ночь. Она также предложила чередовать тампоны с прокладками. При первых признаках СТШ следует немедленно удалить тампон и обратиться за медицинской помощью, говорится в публикации.
В августе прошлого года стало известно, что в тампонах 12 известных мировых брендов, таких как Kotex, O.B. ProComfort и других торговых марок, были обнаружены мышьяк, свинец, ртуть и различные токсины, которые могут способствовать развитию рака, диабета и бесплодия.