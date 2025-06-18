Павел Дуров рассказал о работе его брата над настоящим ИИ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его брат Николай Дуров работает над настоящим искусственным интеллектом (ИИ). Об этом российский предприниматель сообщил в интервью изданию Le Point.
«Мой брат Николай в настоящее время работает над настоящим ИИ — ИИ, способным логически мыслить и понимать мир», — рассказал Дуров.
Предприниматель подчеркнул, что технология будущего искусственного интеллекта будет отличаться от современных моделей. Они, по мнению Дурова, читают много текста и способны выдавать пользователям лишь консенсусную версию, но все еще не разумны.
Ранее KP.RU сообщал, что в России планируют создать специальный Центр развития искусственного интеллекта, который поможет в систематизации внедрения технологии нейросетей в стране.