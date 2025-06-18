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Павел Дуров рассказал о работе его брата над настоящим ИИ

Павел Дуров сообщил, что его брат работает над созданием настоящего ИИ, который сможет логически мыслить и понимать мир.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его брат Николай Дуров работает над настоящим искусственным интеллектом (ИИ). Об этом российский предприниматель сообщил в интервью изданию Le Point.

«Мой брат Николай в настоящее время работает над настоящим ИИ — ИИ, способным логически мыслить и понимать мир», — рассказал Дуров.

Предприниматель подчеркнул, что технология будущего искусственного интеллекта будет отличаться от современных моделей. Они, по мнению Дурова, читают много текста и способны выдавать пользователям лишь консенсусную версию, но все еще не разумны.

Ранее KP.RU сообщал, что в России планируют создать специальный Центр развития искусственного интеллекта, который поможет в систематизации внедрения технологии нейросетей в стране.

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