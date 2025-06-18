«Родились пять маленьких лебедят»: Цискаридзе рассказал о знаковом событии в день концерта в Кремле

В Большом Кремлевском дворце 18 июня прошел первый день показов выпускных спектаклей Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Николай Цискаридзе, и.о. ректора Академии, напомнил, что каждый год учебное заведение готовит особенную программу. По его словам, выпуск 2025 года предложил зрителям «три часа и три абсолютных шедевра» — отрывки из культовых постановок «Лебединое озеро», «Гаянэ» и «Пахита», встреченные публикой с большим теплом. Кстати, в день старта концертов Цискаридзе рассказал о символическом событии. "У двух лебедей, хранителей Патриарших прудов, родились птенцы, 5 маленьких лебедят.