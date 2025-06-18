По показателю «дронофикации» Башкирия среди регионов России заняла третье место

Башкирия заняла третье место в пилотном всероссийском рейтинге «дронофикации» регионов, презентованном на Петербургском международном экономическом форуме. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава региона Радий Хабиров, оценка проводилась по 47 субъектам России и учитывала два ключевых направления: готовность к массовой эксплуатации беспилотных авиационных систем и перспективы их практического применения.
Руководитель республики отметил, что Башкирия делает серьезные ставки на развитие беспилотных технологий. По его словам, в регионе уже налажено производство FPV-дронов, которые успешно используются в зоне специальной военной операции.
Радий Хабиров подчеркнул, что беспилотники имеют огромный потенциал не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях — от сельского хозяйства до спасательных операций. В республике ведется подготовка операторов БПЛА как для военных нужд, так и для мирного применения технологий.
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