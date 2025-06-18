Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По показателю «дронофикации» Башкирия среди регионов России заняла третье место

Башкирия заняла третье место во всероссийском рейтинге «дронофикации».

Источник: Комсомольская правда

Башкирия заняла третье место в пилотном всероссийском рейтинге «дронофикации» регионов, презентованном на Петербургском международном экономическом форуме. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава региона Радий Хабиров, оценка проводилась по 47 субъектам России и учитывала два ключевых направления: готовность к массовой эксплуатации беспилотных авиационных систем и перспективы их практического применения.

Руководитель республики отметил, что Башкирия делает серьезные ставки на развитие беспилотных технологий. По его словам, в регионе уже налажено производство FPV-дронов, которые успешно используются в зоне специальной военной операции.

Радий Хабиров подчеркнул, что беспилотники имеют огромный потенциал не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях — от сельского хозяйства до спасательных операций. В республике ведется подготовка операторов БПЛА как для военных нужд, так и для мирного применения технологий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше