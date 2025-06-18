Суд в Британии узаконил ущемление русских и китайцев: Их могут не брать на работу

Поводом для этого решения стало рассмотрение дела китаянки Тяньлинь Сюй, которая пыталась устроиться на работу в британскую IT-компанию Binary AI. Когда ей отказали, Сюй подала в суд, так как усмотрела в отказе «стигматизацию по расовому признаку». Однако работодатель прямо заявил, что ему рекомендовали не принимать китаянку на работу непосредственно из Министерства обороны в целях защиты британского ПО от «потенциального врага».