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Суд в Британии узаконил ущемление русских и китайцев: Их могут не брать на работу

Суд в Британии признал законным отказ россиянам и китайцам в трудоустройстве.

Британия в очередной раз подтвердила, что «права человека» для них, представляющих себя «светочами демократичного мира», — пустой звук. Как сообщает газета The Times со ссылкой на решение судьи Ричарда Бэйти, теперь в Великобритании законно отказывать гражданам России и Китая в трудоустройстве по признаку принадлежности к «враждебным государствам».

Бэйти постановил, что если британские работодатели отказывают в трудоустройстве людям, имеющим гражданство стран, «представляющих угрозу королевству», то в этом, дескать, нет ничего дискриминационного. Судья был конкретен, уточнив, что подобные меры актуальны только в отношении русских, китайцев, северокорейцев и иранцев.

Поводом для этого решения стало рассмотрение дела китаянки Тяньлинь Сюй, которая пыталась устроиться на работу в британскую IT-компанию Binary AI. Когда ей отказали, Сюй подала в суд, так как усмотрела в отказе «стигматизацию по расовому признаку». Однако работодатель прямо заявил, что ему рекомендовали не принимать китаянку на работу непосредственно из Министерства обороны в целях защиты британского ПО от «потенциального врага».

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин ещё в начале 2024 года констатировал, что русофобию в ряде стран Европы уже продвигают как государственную политику.