Брат Павла Дурова начал работать над «настоящим ИИ»

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его брат Николай приступил к работе над «настоящим искусственным интеллектом (ИИ)».
Он пояснил в интервью журналу Le Point, что не считает существующие модели «настоящим ИИ», поскольку они просто «много читают» и выдают пользователям лишь консенсусную версию этих текстов.
А будущий ИИ его брата будет способен «логически мыслить», а также «понимать мир».
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