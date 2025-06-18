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Брат Павла Дурова начал работать над «настоящим ИИ»

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его брат Николай приступил к работе над «настоящим искусственным интеллектом (ИИ)».

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его брат Николай приступил к работе над «настоящим искусственным интеллектом (ИИ)».

Он пояснил в интервью журналу Le Point, что не считает существующие модели «настоящим ИИ», поскольку они просто «много читают» и выдают пользователям лишь консенсусную версию этих текстов.

А будущий ИИ его брата будет способен «логически мыслить», а также «понимать мир».

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