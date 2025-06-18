Иран впервые запустил сверхтяжелую ракету «Саджил» в боевых условиях

Ранее КСИР заявил, что иранским войскам удалось сломить израильские системы противовоздушной обороны и получить контроль над воздушным пространством страны. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой виден момент удара иранской ракеты по научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.