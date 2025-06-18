Иран впервые запустил сверхтяжелую ракету «Саджил» в боевых условиях

Иранские войска впервые использовали двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты «Саджил» в боевых условиях, ударив ими по территории Израиля. Об этом в среду, 18 июня, заявил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения войск — прим. «ВМ») Ирана.
— Двенадцатая волна операции «Правдивое обещание 3» началась с запуска сверхтяжелых двухступенчатых ракет большой дальности Саджил, — говорится в сообщении.
Тегеран выпустил три такие ракеты, передает РИА Новости.
Ранее КСИР заявил, что иранским войскам удалось сломить израильские системы противовоздушной обороны и получить контроль над воздушным пространством страны. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой виден момент удара иранской ракеты по научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.
Правительство Израиля доложило, что в результате иранских атак войск пострадали свыше 800 граждан. Также власти сообщили об эвакуации около 3,8 тысячи человек из жилых домов в результате обстрелов.