Инфляционная веганская солянка, луковый мармелад и манты: чем кормили участников первого дня ПМЭФ-2025

При этом в прошлом году цена комплексного обеда была 4 900 рублей, что на 1 600 рублей дешевле по сравнению с текущим годом. Это свидетельствует о росте инфляции на 32%, заявил Грозный. По его словам, раньше за ту же сумму можно было одновременно заказать, например, каре ягненка и уху из форели и сига с добавлением горного тархуна. В 2025 году предложение стало менее разнообразным, а стоимость повысилась примерно на треть.