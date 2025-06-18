Инфляционная веганская солянка, луковый мармелад и манты: чем кормили участников первого дня ПМЭФ-2025

Обед в одном из ресторанов на ПМЭФ стоил 12 тысяч рублей.
Сегодня завершился первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Помимо стендов разных компаний с необычными технологическими разработками, на форуме было предусмотрено и гастрономическое разнообразие. Так, участники могли попробовать блюда высокой кухни, а также национальная еда Татарстана, Башкирии и других стран. Готовили еду именитые шеф-повары, а ее стоимость удивила многих. Чем кормили гостей ПМЭФ-2025 — в материале URA.RU.
Что подавали в столовой ПМЭФ.
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Посетителям предлагался выбор из различных супов, салатов и горячего, также было и несколько вариантов напитков и десертов. Среди блюд: пряные биточки из спелого гороха с жареным шпинатом и садовой морковью, рамаевская утка с тыквенным кремом, бифштекс с луковым мармеладом, веганская солянка, филе семги с фисташками, радужная форель, фермерский стейк, бифштекс, трюфельные десерты и многое другое. Большая часть из указанных блюд подавалась в ресторане, где готовил итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито.
Кроме того, посетители могли попробовать и блюда татарской и башкирской кухонь: кыстыбай с картофелем, манты с бараниной и картофелем, филе томленой конины и другие.
Некоторые возмутились сложными названиями обычных блюд.
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Пряные биточки из спелого гороха с жареным шпинатом и садовой морковью — по сути, речь здесь идет о гороховых котлетах. Однако разработчики меню делают акцент на использовании именно спелого гороха. У основателя и продюсера премии Lemon Guide, ресторанного эксперта Дмитрия Грозного возник вопрос — является ли это особенностью, и используют ли другие заведения недозрелый горох.
Кроме того, вызывает удивление определение «садовая» морковь. Традиционно этот овощ выращивают на огородах с давних времен, а здесь подчеркивается ее происхождение из сада.
«А эта выросла в саду, возможно, под яблонями или, прости господи, мушмулой и значит, приобрела какое особое послевкусие?» — задался вопросом Грозный. Он написал об этом в telegram-канале «Жуй журнал».
Инфляция не пожалела блюда высокой кухни.
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Стоимость бизнес-ланча в зоне VIP составила 6 500 рублей, однако для гостей предусмотрены и более доступные по цене варианты. Отмечается, что наибольшей популярностью у посетителей пользовались блюда, приготовленные итальянским шеф-поваром Раффаэле Эспозито.
При этом в прошлом году цена комплексного обеда была 4 900 рублей, что на 1 600 рублей дешевле по сравнению с текущим годом. Это свидетельствует о росте инфляции на 32%, заявил Грозный. По его словам, раньше за ту же сумму можно было одновременно заказать, например, каре ягненка и уху из форели и сига с добавлением горного тархуна. В 2025 году предложение стало менее разнообразным, а стоимость повысилась примерно на треть.
При этом в другом ресторане комплексный обед можно было приобрести за еще большую стоимость. Цена вопроса составляла 12 тысяч рублей.