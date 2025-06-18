«В этом нет нужды». Геворгян о вероятности перекрытия Ормузского пролива Ираном

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Ирана нет никакой необходимости перекрывать Ормузский пролив. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.
«Иранцы заявили, что могут перекрыть Ормузский пролив. Они всегда об этом заявляли. Но раньше у них не было соответствующих высокотехнологичных вооружений. А сейчас такие вооружения есть, и в этом (попытке блокировать Ормузский пролив. — Прим. БЕЛТА) нет нужды. Иран не собирается ссориться с монархиями Персидского залива и всего Аравийского полуострова», — сказала Каринэ Геворгян.
«Проходит массовая операция». Геворгян про задержания диверсантов и агентуры в Иране Востоковед: Иран в конфликте с Израилем старается придерживаться правил ведения войны.
Как отметила востоковед, президент США Дональд Трамп, посещая недавно Ближний Восток, так и не совершил поездку в Израиль. По ее мнению, представители монархий Персидского залива могли просить американского президента не начинать войну против Ирана.
«А иранцы сразу предложили (и эта идея была продуктивной) создать консорциум по мирному атому во всем регионе. Пусть будет консорциум, потому что другие страны тоже хотят атомные электростанции у себя поставить. Иран предложил сотрудничество в этой сфере. И это могло бы пройти», — считает Каринэ Геворгян.
Таким образом, уверена востоковед, Иран сейчас не захочет ссориться с другими государствами региона, поэтому едва ли станет перекрывать Ормузский пролив. «Это для Ирана крайняя мера. Я уж не знаю, что должно произойти, но это еще точно не произошло. Кроме того, Индия и Китай тоже потребляют иранские дешевые энергоносители, и это (перекрытие Ормузского пролива. — Прим. БЕЛТА) им совершенно ни к чему», — заключила она. -0-