«В этом нет нужды». Геворгян о вероятности перекрытия Ормузского пролива Ираном

«Иранцы заявили, что могут перекрыть Ормузский пролив. Они всегда об этом заявляли. Но раньше у них не было соответствующих высокотехнологичных вооружений. А сейчас такие вооружения есть, и в этом (попытке блокировать Ормузский пролив. — Прим. БЕЛТА) нет нужды. Иран не собирается ссориться с монархиями Персидского залива и всего Аравийского полуострова», — сказала Каринэ Геворгян.