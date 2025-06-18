В Москве умер 14-летний актер Габриэль Адесокан

Через месяц юному артисту должно было исполниться 15 лет.
В Москве скончался 14-летний актер Габриэль Адесокан, сыгравший в фильме «Семья года». Через месяц ему должно было исполниться 15 лет. О случившемся сообщил режиссер фильма Айнур Аскаров в соцсетях.
«Не стало Габриэля Адесокана — юного актера, звезды фильма “Семья года”. Съемочная группа и вся команда проекта выражают искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Габриэля», — написал Аскаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
О причинах смерти начинающего артиста не сообщается. По словам режиссера, в память о юном даровании планируется провести благотворительный показ фильма, чтобы вспомнить его талант и поддержать семью. Средства передадут родным Габриэля.