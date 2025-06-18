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Захарова дала неожиданный совет уехавшим из России артистам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала «обрести родину» покинувшим Россию артистам и иноагентам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала «обрести родину» покинувшим Россию артистам и иноагентам. По словам дипломата, утратили они именно это, сообщает NEWS.ru.

Захарова посоветовала уехавшим артистам определиться, где у них корни и то, что они по-настоящему ценят. По ее мнению, обретя родину, они, возможно, обретут самих себя.

Людям, которые все эти годы «плясали» и нашим, и вашим, стоит четко понять, где они чувствуют свою принадлежность по-настоящему, добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что в Израиле после обстрелов со стороны Ирана пропал известный российский актер Кирилл Сафонов, уехавший из РФ после начала СВО. Артист, по словам его поклонников, не выходил на связь с 11 июня.

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