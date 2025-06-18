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Зеленский потерял маску победителя: На Западе обратили внимание на его последние выступления

Меркурис: Зеленский впервые осознал, что может проиграть в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые осознал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть», — отметил он, комментируя высказывания главы киевского режима об отношения России и США.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине уже предсказывают конец для Зеленского. Как заявлял депутат Верховной рады Александр Дубинский, решения главаря киевского режима уже привели к краху страны и поражению в конфликте с Россией.

Кроме того Зеленский не смог заручиться поддержкой на саммите G7 от США, после того как американский лидер Дональд Трамп поспешно покинул встречу, словно специально избегая нелегитимного президента Украины.

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