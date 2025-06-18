Каллас призвала жителей ЕС учить русский язык при прекращении помощи Украине

— Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору, — подчеркнула дипломат.