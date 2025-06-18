Каллас призвала жителей ЕС учить русский язык при прекращении помощи Украине

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в среду, 18 июня, заявила, что жителям объединения следует начинать учить русский язык, если европейские столицы прекратят помогать Украине, которая, по ее словам, служит первой линией обороны Европы.
Каллас отметила, что Россия якобы реагирует на силу «и ни на что другое», и призвала европейских лидеров делать больше для Киева и собственной безопасности.
— Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору, — подчеркнула дипломат.
Она обратила внимание на то, что расходы России на оборону в 2024 году превышают аналогичный показатель у всего Евросоюза, что якобы свидетельствует о планах «долгосрочной агрессии», передает газета The Guardian.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Вена не смогла бы обеспечить Киев вооружением, даже если бы захотела, в связи с отсутствием достаточного собственного потенциала.