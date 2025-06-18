Суд арестовал бойца ММА Ислама Вагабова на два месяца после драки

Суд арестовал на два месяца бойца ММА Ислама Вагабова, который участвовал в массовой драке в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Ислам Вагабов будет находиться под стражей до 15 августа.
Как сообщалось, правоохранители задержали Ислама Вагабова после участия в массовой драке в Кудрово 6 июня. Кадры потасовки опубликовали в Сети. На видео мужчина набрасывается по очереди на двух девушек, а затем на двоих молодых людей.
Ранее стало известно, что в США полицейские задержали российского хоккеиста Александра Алексеева с применением спецсредств после драки.