Суд арестовал бойца ММА Ислама Вагабова на два месяца после драки

Как сообщалось, правоохранители задержали Ислама Вагабова после участия в массовой драке в Кудрово 6 июня. Кадры потасовки опубликовали в Сети. На видео мужчина набрасывается по очереди на двух девушек, а затем на двоих молодых людей.