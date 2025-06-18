«Погода может быть непредсказуемой». Синоптики предупредили белорусов из-за сильного ветра 20 м/с и гроз 19 июня

В Беларуси на четверг, 19 июня, вынесен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождей, информирует Белгидромет.
— Погода может быть непредсказуемой, — предупредили белорусские синоптики о непогоде на 19 июня.
Так, на погоду в Беларуси в этот день повлияют атмосферный фронт и неустойчивые воздушные массы. В течение суток будет облачно с прояснениями.
В ночные часы дожди пройдут по восточной половине республики, а днем на большей части Беларуси — кратковременные дожди. Но в некоторых районах прогремят грозы. Ветер при этом будет западного и северо-западного направлений, днем во многих регионах — сильный ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду.
Ночью похолодает до +9 — +15 градусов, а днем потеплеет максимум до +17 — +23 градусов.
Между тем МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену.