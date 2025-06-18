«Погода может быть непредсказуемой». Синоптики предупредили белорусов из-за сильного ветра 20 м/с и гроз 19 июня

В ночные часы дожди пройдут по восточной половине республики, а днем на большей части Беларуси — кратковременные дожди. Но в некоторых районах прогремят грозы. Ветер при этом будет западного и северо-западного направлений, днем во многих регионах — сильный ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду.