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Дуров рассказал, что составил завещание

Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что недавно составил завещание в связи с рисками, сопряженными с его деятельностью по защите свобод.

Источник: РИА "Новости"

— Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше, чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета, — рассказал бизнесмен в интервью.

Он отметил, что при защите свобод можно нажить «много врагов, в том числе внутри могущественных государств», и выразил желание защитить как своих детей, так и Telegram, передает журнал Le Point.

18 мая Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы попросило руководство мессенджера заблокировать каналы румынских консерваторов. Министерство иностранных дел Франции в ответ на слова предпринимателя заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в румынские выборы.

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