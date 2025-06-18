Дуров рассказал, что составил завещание

— Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше, чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета, — рассказал бизнесмен в интервью.