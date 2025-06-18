Пора путешествовать по Союзному государству! Турфорум соберет в Минске участников из Беларуси и России

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 26 по 28 июля наша столица будет принимать международный туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству», участники которого обсудят маршруты, сувенирные бренды, культурный и духовный туризм — все, что делает белорусские и российские города привлекательной точкой на карте Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.
На форум соберутся представители десятков регионов России и Беларуси — от Татарстана до Пскова, от Гродно до Могилева, кого объединяет общее дело — развивать туризм без границ. По информации Республиканского союза туриндустрии, уже подтвердили участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Республики Марий Эл, Тюменской, Липецкой, Смоленской, Псковской, Самарской, Нижегородской, Тверской, Белгородской и Московской областей.
Импульсом к созданию мероприятия стали развитие прямого транспортного сообщения между странами, регулярное участие регионов России в белорусских выставках и укрепление позиций Беларуси в федеральных туристических премиях России.
«Мы воспринимаем форум не как разовое событие, а как точку синхронизации профессионального сообщества. Здесь рождаются идеи, которые уже завтра могут превратиться в совместные маршруты, акселерационные программы или выставочные коллаборации», — подчеркивают организаторы.
Программа форума обещает быть насыщенной и многослойной — деловая часть, обмен практиками, презентации маршрутов, выставка сувениров и неформальное общение. На секциях будут подниматься самые разные вопросы туриндустрии: от обсуждения маршрутов и событийного туризма (фестивалей, праздников, реконструкций) до линейки сувениров Союзного государства. Кроме того, Россия и Беларусь представят новые туристические продукты — музейный, промышленный, научно-популярный туризм, включен в программу также блок про духовно-просветительские маршруты, где речь пойдет о паломнических турах и партнерстве с церквями и монастырями.
В Республиканском союзе туриндустрии добавляют: один из наиболее амбициозных элементов форума — запуск акселератора «Туристический сувенир Союзного государства». Уже 27 июля будут представлены идеи и прототипы продукции, которая может стать узнаваемым элементом новых маршрутов. По словам организаторов, это лишь первый шаг к созданию общего бренд-ядра для продвижения туризма в Союзном государстве, ведь сувенир — это не просто магнит на холодильник, а история, которую турист уносит с собой, частичка культуры, с которой он соприкоснулся в поездке.
Организаторы делают акцент не на протокольности, а на межличностных связях, поэтому форум задуман как встреча друзей — тех, кто давно работает в туризме, и тех, кто только приходит в профессию. «Все это не сухая теория, а возможность реального сотрудничества, ведь форум рассчитан не только на специалистов, но и на тех, кто хочет развивать туристическое направление в своем регионе, находить партнеров и вдохновляться примерами. Отдельный интерес к цифровым решениям для турбизнеса, коммуникации в туризме и продвижению территорий и туристических проектов», — прокомментировали в Республиканском союзе туриндустрии. -0-