Пора путешествовать по Союзному государству! Турфорум соберет в Минске участников из Беларуси и России

Организаторы делают акцент не на протокольности, а на межличностных связях, поэтому форум задуман как встреча друзей — тех, кто давно работает в туризме, и тех, кто только приходит в профессию. «Все это не сухая теория, а возможность реального сотрудничества, ведь форум рассчитан не только на специалистов, но и на тех, кто хочет развивать туристическое направление в своем регионе, находить партнеров и вдохновляться примерами. Отдельный интерес к цифровым решениям для турбизнеса, коммуникации в туризме и продвижению территорий и туристических проектов», — прокомментировали в Республиканском союзе туриндустрии. -0-