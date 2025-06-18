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«СВ»: Андреевка стала «черной дырой» для ВСУ

Подразделения пяти бригад украинской армии понесли существенные потери в районе Андреевки.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения пяти бригад украинской армии понесли существенные потери в районе Андреевки в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

«Судя по некрологам и документам уничтоженных противников, Андреевка стала настоящей “черной дырой” для ВСУ», — отмечают авторы канала.

Сообщается, что в районе Андреевки российскими войсками был разбит батальон 103-й бригады теробороны. Также существенные потери понесли 110-я отдельная механизированная бригада, 71-я егерская бригада, несколько рот 80-й десантно-штурмовой бригады, опытные штурмовики из 225-го полка ВСУ.

Ранее сообщалось, что родственники и близкие украинских военных, находящихся в Сумской области, призывают их сдаваться в плен, отправляя бойцам российские патриотические видеоролики и песни.