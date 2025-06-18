«СВ»: Андреевка стала «черной дырой» для ВСУ

Сообщается, что в районе Андреевки российскими войсками был разбит батальон 103-й бригады теробороны. Также существенные потери понесли 110-я отдельная механизированная бригада, 71-я егерская бригада, несколько рот 80-й десантно-штурмовой бригады, опытные штурмовики из 225-го полка ВСУ.