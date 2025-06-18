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Дуров сообщил, что составил завещание на фоне рисков своей деятельности

Основатель Telegram заявил, что хочет защитить своих детей и компанию.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание, такое решение он принял в связи с рисками, которые несет его деятельность по защите свобод.

«Совсем недавно я составил завещание Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше, чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он в интервью французскому журналу Point.

Дуров объяснил такой срок тем, его дети должны жить «как обычные люди», чтобы у них была возможность самим строить свою жизнь и учиться создавать, «а не чтобы они зависели от банковского счета».

Предприниматель заявил, что причинами для составления завещания в 40 лет послужил тот факт, что его работа «несет в себе риски», так как, защищая свободы, можно нажить себе «много врагов, в том числе внутри могущественных государств».

«Я хочу защитить своих детей, а также компанию, которую я создал, Telegram. Я хочу, чтобы Telegram всегда оставался верным ценностям, которые я защищаю», — сказал он.

Он также сообщил, что является «официально отцом» шести детей от трех разных женщин. Кроме того, отметил Дуров, в 12 странах у него родились более 100 биологических детей благодаря донорству спермы. Все эти дети «будут иметь одинаковые права», сказал он.

Ранее Дуров сообщил о готовности дать показания о возможном вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в Париже после прилета в аэропорт. Его французский адвокат Антони Бем заявил журналистам, что этому предшествовали долгое расследование и слежка.

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