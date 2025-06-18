18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси идет работа по реализации пилотных проектов в сфере цифровых технологий? Об этом и не только специалисты поговорили на семинаре в Парке высоких технологий, который ПВТ организовал совместно с Министерством связи и информатизации и РУП «Центр цифрового развития», сообщили БЕЛТА в парке.
Семинар посвящен практическому инициированию пилотных проектов в сфере цифрового развития на основании запроса отраслей экономики. Главная цель мероприятия, которое стало продолжением семинара-презентации цифровых решений для белорусского рынка, — достижение рабочих договоренностей о реализации пилотных проектов. Встреча прошла в формате, позволяющем участникам наладить рабочие контакты и достигнуть конкретных соглашений по приоритетным проектам для белорусской экономики.
Министерство связи и информатизации с 7 мая 2025 года открыло прием заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифровых технологий. К подаче заявок на участие в реализации пилотных проектов приглашены белорусские IT-компании, которые имеют собственные разработки по соответствующим направлениям: от агропромышленного комплекса и здравоохранения до искусственного интеллекта и систем управления данными.
В мероприятии принимали участие руководство секретариата Наблюдательного совета ПВТ, Минсвязи и его структурных подразделений, Центра цифрового развития, представители резидентов ПВТ, а также порядка 50 государственных организаций, заинтересованных в разработках белорусских IT-компаний.
Мероприятие открыл министр связи и информатизации Кирилл Залесский, который подчеркнул важность встречи: «Сегодня цифровизация возведена в ранг приоритетов деятельности правительства. Наша задача — перейти от обсуждений к практическим шагам по пилотированию предложенных решений. Не просто обсудить идеи, а получить конкретные результаты».
Кирилл Залесский также рассказал участникам о законодательных новшествах, которые разрабатываются и имплементируются в целях ускорения процессов цифровизации. «Наша цель — сделать Беларусь IT-страной не только с точки зрения разработки технологий, но и их активного внедрения внутри страны на благо общества и экономики», — резюмировал министр.
Приветствуя гостей бизнес-инкубатора, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова подчеркнула, что главным результатом мероприятия должен стать выход на конкретные договоренности и подача заявки на пилотирование. «Одна из целевых задач, которые премьер-министр поставил перед секретариатом, — стать коннект-площадкой для госорганов и компаний ПВТ. Мы видим всю серьезность резидентов парка и интерес госорганов к этому взаимодействию. Запрос на цифровой продукт растет. Это один из тех треков развития, который удовлетворяет все стороны и послужит на общую пользу нашему государству», — отметила Анна Рябова.
Ключевым элементом программы мероприятия стало проведение питч-сессий, на которых резиденты парка напрямую общались с потенциальными заказчиками, представляя свои продукты и решения по 18 направлениям, предложенным Министерством связи и информатизации в качестве приоритетных. Формат переговоров получил высокую оценку со стороны участников, которые отметили важность подобных мероприятий для налаживания диалога между государственными структурами и бизнесом.
Парк высоких технологий продолжит работать над ускорением цифровизации страны и поиском новых возможностей для развития цифрового сектора. -0-