Как в Беларуси идет работа по реализации пилотных проектов в сфере цифровых технологий

Приветствуя гостей бизнес-инкубатора, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова подчеркнула, что главным результатом мероприятия должен стать выход на конкретные договоренности и подача заявки на пилотирование. «Одна из целевых задач, которые премьер-министр поставил перед секретариатом, — стать коннект-площадкой для госорганов и компаний ПВТ. Мы видим всю серьезность резидентов парка и интерес госорганов к этому взаимодействию. Запрос на цифровой продукт растет. Это один из тех треков развития, который удовлетворяет все стороны и послужит на общую пользу нашему государству», — отметила Анна Рябова.