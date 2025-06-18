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Российский борец Бабичук погиб в зоне спецоперации в возрасте 27 лет

Детали гибели мастера спорта РФ по греко-римской борьбе Кирилла Бабичука не разглашаются.

Источник: Аргументы и факты

В зоне проведения специальной военной операции на 28-м году жизни погиб борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук. О его смерти рассказали в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Бабичук являлся мастером спорта РФ по греко-римской борьбе.

Тренеры и спортсмены, а также представители Федерации спортивной борьбы России выразили соболезнование семье погибшего. Детали его гибели не разглашаются.

До этого в зоне СВО умер призер Паралимпийских игр 2020 года в Токио Александр Работницкий.

Накануне стало известно, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб после удара Вооруженных сил Украины.