Меган Маркл рассказала, что отправляет детей на рынок торговать овощами

Детей британского принца Гарри и герцогини Меган Маркл увидели на рынке, где они продавали овощи. Об этом сообщает портал Elle.
Меган Маркл рассказала, что иногда они с семьей «устраивают небольшую фермерскую ярмарку».
— Мы выращиваем много овощей и (…) садоводство действительно очень полезно для детей, потому что оно учит их терпению. [Оно] учит их ценить и дорожить своей едой, — поделилась королевская особа.
Она добавила, что обучает своих детей, Арчи и Лилибет, навыкам продажи овощей и фруктов на рынке, чтобы помочь им понять ценность денег и труда. После продажи герцогиня задает им вопросы.
— Хотите продать свой урожай? Что планируете делать с заработанными средствами? — приводят ее слова в материале.
Тем временем журнал Vanity Fair опубликовал материал, где раскрыл подробности личной жизни принца Гарри и его супруги. Оказалось, что пара находится на грани развода, а Маркл, по слухам, готовит книгу о расставании под названием «Жизнь после Гарри». Поговаривают, что она уже ведет переговоры с издательством о ее продаже. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о ситуации в отношениях пары.