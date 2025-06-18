Дуров составил завещание из-за рисков своей деятельности

По словам предпринимателя, решение о написании завещания связано с осознанием угроз, с которыми он сталкивается в своей работе: «Совсем недавно я составил завещание… Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Дуров в интервью изданию. Он подчеркнул, что работа над обеспечением свободы коммуникаций сопряжена с определенными рисками.