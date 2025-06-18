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Дуров составил завещание из-за рисков своей деятельности

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о составлении завещания из-за рисков, связанных с его деятельностью по защите свобод. Об этом он рассказал в интервью журналу Point, материал опубликован 18 июня.

Дуров написал завещание, по которому его дети получат наследство через 30 лет.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о составлении завещания из-за рисков, связанных с его деятельностью по защите свобод. Об этом он рассказал в интервью журналу Point, материал опубликован 18 июня.

По словам предпринимателя, решение о написании завещания связано с осознанием угроз, с которыми он сталкивается в своей работе: «Совсем недавно я составил завещание… Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Дуров в интервью изданию. Он подчеркнул, что работа над обеспечением свободы коммуникаций сопряжена с определенными рисками.

Дуров также пояснил, что меры предосторожности для него не новы. Ранее он отмечал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что не пользуется мобильным телефоном в повседневной жизни в целях безопасности. Основатель Telegram уже не раз высказывался о необходимости защищать личные данные и частную жизнь пользователей мессенджера.

Интервью с Павлом Дуровым вызвало широкий резонанс среди пользователей социальных сетей и специалистов в области цифровой безопасности. Многие эксперты считают Telegram одним из наиболее защищенных мессенджеров, однако руководство компании неоднократно заявляло о давлении со стороны различных государственных структур, напоминает RT.

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