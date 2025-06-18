Трамп заявил, что не хочет втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.
«Я не хочу втягиваться (в ирано-израильский конфликт — прим. ред.)», — отметил президент США.
Трамп подчеркнул, что уже долгое время настаивает на том, что у Ирана не должно быть программы ядерного оружия и ждет полного отказа исламского государства от этой инициативы. При этом американский лидер сообщил, что еще не принял окончательного решения по иранской проблеме.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США в настоящий момент ведут контакты с Ираном по вопросу возможного возобновления переговоров по ядерной программе.