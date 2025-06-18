Трамп заявил, что не хочет втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке

Трамп подчеркнул, что уже долгое время настаивает на том, что у Ирана не должно быть программы ядерного оружия и ждет полного отказа исламского государства от этой инициативы. При этом американский лидер сообщил, что еще не принял окончательного решения по иранской проблеме.