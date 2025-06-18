Нефролог Пыриков назвал факторы риска рака почки

Онкоуролог Антон Одегнал рассказал, что о развитии онкологии почек может свидетельствовать наличие крови при мочеиспускании, отек конечностей и ощущение боли. Он также отметил, что опухоль может метастазировать в соседние органы — надпочечники, легкие, печень и кости. По словам Одегнала, наличие метастазов в органах может сопровождаться лихорадкой, потерей веса и острыми болями.