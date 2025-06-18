Нефролог Пыриков назвал факторы риска рака почки

Рак почки может появиться из-за курения, причем как активного, так и пассивного, а также ожирения, эпидемия которого последнее время наблюдается на территории России. Об этом рассказал нефролог Данила Пыриков.
По словам врача, риск развития рака почки растет с возрастом, но на это нельзя никак повлиять. Кроме того, у некоторых людей вероятность развития опухоли выше из-за генетической предрасположенности. Также патология может появиться у людей, чья работа связана с химическими веществами, предупредил доктор на своем YouTube-канале.
Онкоуролог Антон Одегнал рассказал, что о развитии онкологии почек может свидетельствовать наличие крови при мочеиспускании, отек конечностей и ощущение боли. Он также отметил, что опухоль может метастазировать в соседние органы — надпочечники, легкие, печень и кости. По словам Одегнала, наличие метастазов в органах может сопровождаться лихорадкой, потерей веса и острыми болями.
Исследователи обнаружили существование загадочной причины, связанной с высокой заболеваемостью раком почки в некоторых странах. По данным ученых, возбудителем этих мутаций может быть химическое вещество, которое присутствует в окружающей среде.