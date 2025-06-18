Бизнесмена Карапетяна, вступившего в конфликт с Пашиняном, арестовали

Пашиняну не понравились, что бизнесмен вмешался в конфликт премьера и Армянской церкви.
Предпринимателя Самвела Карапетяна арестовали в Армении на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Решение о заключении под стражу вынес суд 18 июня, сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян.
У здания суда, в котором предпринимателю-миллиардеру была избрана мера пресечения, собрались несколько десятков человек, пришедших выразить ему поддержку. В числе присутствующих находились и члены духовенства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в резкой форме отреагировал на высказывания российского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвав его «негодяем» после того, как бизнесмен пообещал вмешаться в противостояние между главой правительства и Армянской апостольской церковью. Ранее в доме Карапетяна были проведены обыски, однако сам он задержан не был.