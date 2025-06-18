AP: в мире распространяется новый штамм COVID-19

Штамм «Нимбус» был впервые выявлен в Великобритании весной 2025 года и, по данным Агентства по безопасности здравоохранения, способен спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 уже этим летом. Вспышки уже зафиксированы в Китае, Гонконге и Сингапуре, а эксперты отмечают, что иммунитет у многих людей ослаб, что увеличивает риск заражения. Ранее российские специалисты и ВОЗ заявляли, что новый вариант не приводит к более тяжелому течению болезни.