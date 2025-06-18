AP: в мире распространяется новый штамм COVID-19

У пациентов замечаются слабость, боль в горле и озноб.
Новый штамм коронавируса под названием «Нимбус» начал распространяться по миру. В Великобритании, Индии, США и других странах уже найдены зараженные. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По информации агентства, ключевым симптомом заражения новым штаммом стала острая боль в горле, сильная слабость, повышение температуры и озноб. Из-за этого наблюдается рост заражения среди туристов.
По данным источника, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не видит оснований считать, что новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с ранее известными штаммами. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и анализируют поступающую информацию о симптомах и динамике распространения «Нимбуса».
Штамм «Нимбус» был впервые выявлен в Великобритании весной 2025 года и, по данным Агентства по безопасности здравоохранения, способен спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 уже этим летом. Вспышки уже зафиксированы в Китае, Гонконге и Сингапуре, а эксперты отмечают, что иммунитет у многих людей ослаб, что увеличивает риск заражения. Ранее российские специалисты и ВОЗ заявляли, что новый вариант не приводит к более тяжелому течению болезни.