«Буквально через фразу забывает, о чем говорил». Эксперт про интервью и заявления Зеленского

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский в своих интервью и выступлениях может говорить прямо противоположные вещи. Кроме того, его заявления, как правило, не подтверждаются объективной реальностью. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее Владимир Зеленский на саммите стран «Бухарестской девятки» в Вильнюсе заявил, что Европе «стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Беларусь на учениях». Позже министр обороны Литвы сообщила, что никакой угрозы нет.
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«Зеленский буквально через фразу забывает, о чем говорил до этого. В одном и том же выступлении или интервью он может сказать прямо противоположные вещи через две или три фразы. Поэтому все его интервью сводятся к тому, что он берет с потолка», — сказал Владимир Корнилов.
Политический обозреватель в подтверждение своих слов обратил внимание на недавнее интервью Владимира Зеленского немецкому изданию BILD. «Причем он давал это интервью, по-моему, в пограничном состоянии, судя по его жестам и бессвязным фразам. И он там заявил о том, что, оказывается, украинские войска ведут стремительную контрнаступательную операцию в Сумской области. Никто об этом не знает, а Зеленскому кто-то сообщил! И он на полном серьезе с таким очень затуманенным взглядом сообщает об этом немцам. То есть у него в голове что-то такое действительно происходит», — подчеркнул эксперт. -0-