«Буквально через фразу забывает, о чем говорил». Эксперт про интервью и заявления Зеленского

Политический обозреватель в подтверждение своих слов обратил внимание на недавнее интервью Владимира Зеленского немецкому изданию BILD. «Причем он давал это интервью, по-моему, в пограничном состоянии, судя по его жестам и бессвязным фразам. И он там заявил о том, что, оказывается, украинские войска ведут стремительную контрнаступательную операцию в Сумской области. Никто об этом не знает, а Зеленскому кто-то сообщил! И он на полном серьезе с таким очень затуманенным взглядом сообщает об этом немцам. То есть у него в голове что-то такое действительно происходит», — подчеркнул эксперт. -0-