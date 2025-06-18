Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 23 лет покидают страну под предлогом отпуска или учебы из-за опасений перед возможным снижением возраста мобилизации.
Напомним, весной 2024 года Владимир Зеленский утвердил закон, снижающий призывной возраст в стране с 27 до 25 лет. В интернете широко распространены видеозаписи, на которых запечатлены жестокие методы мобилизации, применяемые сотрудниками военкоматов (ТЦК).
По мнению Лебедева, программа по привлечению молодых людей в ряды ВСУ потерпела неудачу, так как украинская молодежь оказалась не настолько наивной. Узнав о возможности призыва, многие молодые люди летом массово выехали за границу.
Координатор николаевского подполья добавил, что молодые украинцы боятся принятия закона о дальнейшем снижении призывного возраста и опасаются задержаний сотрудниками ТЦК.
«На Украине хорошо и сильно рассказывали, как прекрасно живется в Европе, на этом контрасте на Украине жить просто ужас, а с Украины свободный выезд, по крайней мере пока, пока еще для молодых. Конечно, они уезжают», — добавил Лебедев.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Киев мобилизует священников УПЦ, чтобы искоренить христианство.