Лебедев: молодежь на Украине опасается снижения возраста мобилизации

«На Украине хорошо и сильно рассказывали, как прекрасно живется в Европе, на этом контрасте на Украине жить просто ужас, а с Украины свободный выезд, по крайней мере пока, пока еще для молодых. Конечно, они уезжают», — добавил Лебедев.